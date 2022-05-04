Несмотря на то, что релиз ставшего эталонным зомби-боевика Dying Light состоялся уже сильно больше семи лет назад, студия Techland продолжает обеспечивать ему контентную поддержку. В частности, сегодня стало известно, что уже завтра, 5 мая, игра получит следующее DLC под говорящим названием Dieselpunk Bundle.
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В состав дополнения войдут три новых вида оружия: бензопила, пистолет-пулемёт и специальный печ-пила. Также заявлены новые облики для героя и его машины. Последняя в случае применения облика из DLC станет заметно более экономичной.
Стоит отметить, что вся эта долгосрочная поддержка является частью PR-кампании вышедшей в начале этого года второй части — Dying Light 2. Дело в том, что Techland пообещала поддерживать сиквел на протяжении как минимум пяти лет; а видя, как долго осуществляется контентная поддержка оригинала, можно предположить, что и с сиквелом поляки поступят аналогичным образом. С той лишь разницей, что до уровня оригинала сиквел в плане удержания интереса пользователей даже близко добраться не смог.