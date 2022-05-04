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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Журналисты показали 10 минут геймплея многообещающего «соулслайка» Thymesia
Выглядит банально, но на большее никто особо и не рассчитывал.
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На днях разработчики из студии OverBorder собрались с силами и огласили точную дату выхода своего мрачного фэнтезийного экшена Thymesia. Релиз игры назначен на 9 августа, ну а теперь нашему вниманию благодаря стараниям привилегированного издания IGN предстала видеозапись с демонстрацией игрового процесса новинки.

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В нижеуказанном видео можно заметить классическую для представителей жанра боевую систему, а также в целом вникнуть в курс дела. Напомним, что в Thymesia мы попадаем в вымышленное охваченное эпидемией чумы королевство Тимезия, и в роли героя-спасителя Корвуса должны будем положить конец проблемам государства. Главное, конечно, чтобы эта проблема не решалась способом «нет государства — нет проблемы», а то интереса от такого прохождения будет немного.

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Игра создаётся для PC и консолей текущего поколения, при том, что уровень графического исполнения проекта вовсе не требует повышенной вычислительной мощности.

#thymesia
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Вадим Андриевский
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WWQ
17:29
Загугли кто строил заводы, электростанции и прочие ключевые объекты. Альберт Кан, джанкерс ,сименс, форд, катарпиллар. и тд... Мы всегда были подражателями и догоняющими... сейчас и пожинаем плоды.
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Test Test
17:26
Пару недель смотрел на алике цену на 5600Х, было около 19000, сейчас уже 14000, такими темпами апгрейд похоже намечается у меня.
Более половины компьютеров неспособны обновиться до Windows 11
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