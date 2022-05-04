На днях разработчики из студии OverBorder собрались с силами и огласили точную дату выхода своего мрачного фэнтезийного экшена Thymesia. Релиз игры назначен на 9 августа, ну а теперь нашему вниманию благодаря стараниям привилегированного издания IGN предстала видеозапись с демонстрацией игрового процесса новинки.
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В нижеуказанном видео можно заметить классическую для представителей жанра боевую систему, а также в целом вникнуть в курс дела. Напомним, что в Thymesia мы попадаем в вымышленное охваченное эпидемией чумы королевство Тимезия, и в роли героя-спасителя Корвуса должны будем положить конец проблемам государства. Главное, конечно, чтобы эта проблема не решалась способом «нет государства — нет проблемы», а то интереса от такого прохождения будет немного.
Игра создаётся для PC и консолей текущего поколения, при том, что уровень графического исполнения проекта вовсе не требует повышенной вычислительной мощности.