Превратившись, вероятно, в полноценную серию.

Слухи о том, что Bloodborne не растворилась в небытие, оставив после себя лишь светлые воспоминания о мрачном мире, появляются столь регулярно, что верить в их случайность становится всё сложнее. Вот и сегодня инсайдер и экс-журналист издания IGN Колин Мориарти намекнул на то, что игроки «ещё услышат» о Bloodborne.

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В подробности Мориарти вдаваться не стал, заявив лишь о гипотетическом возвращении культовой игры. В каком виде состоится это возвращение — полноценный сиквел, ремейк или ремастер оригинала под платформы текущего поколения вкупе с PC-версией — не уточняется. Впрочем, о том, что ремейк Bloodborne находится в производстве, Мориарти сообщал ещё в прошлом году.

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Bloodborne вышла в 2015 году эксклюзивно для PlayStation 4. Игра обрела немало фанатов, гордившихся, что из двух наиболее популярных консолей выбрали именно вариант от Sony, ведь он, помимо всего прочего, позволил им приобщиться к данному, как они считают, шедевру.