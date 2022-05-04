Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер намекнул на то, что Bloodborne ещё вернётся
Превратившись, вероятно, в полноценную серию.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

Слухи о том, что Bloodborne не растворилась в небытие, оставив после себя лишь светлые воспоминания о мрачном мире, появляются столь регулярно, что верить в их случайность становится всё сложнее. Вот и сегодня инсайдер и экс-журналист издания IGN Колин Мориарти намекнул на то, что игроки «ещё услышат» о Bloodborne.

реклама

В подробности Мориарти вдаваться не стал, заявив лишь о гипотетическом возвращении культовой игры. В каком виде состоится это возвращение — полноценный сиквел, ремейк или ремастер оригинала под платформы текущего поколения вкупе с PC-версией — не уточняется. Впрочем, о том, что ремейк Bloodborne находится в производстве, Мориарти сообщал ещё в прошлом году.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Bloodborne вышла в 2015 году эксклюзивно для PlayStation 4. Игра обрела немало фанатов, гордившихся, что из двух наиболее популярных консолей выбрали именно вариант от Sony, ведь он, помимо всего прочего, позволил им приобщиться к данному, как они считают, шедевру.

#bloodborne
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Утечка: студия Bluepoint работает и над сиквелом, и над ремастером Bloodborne
Инсайдеры вновь сообщили о существовании Bloodborne 2 и ремастера первой части
Моддер показал, как выглядела бы Bloodborne в режиме от первого лица
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
202
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
35
Лучшие портативные компьютеры в 2022
1
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
16
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
12
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1

Сейчас обсуждают

Saint-14
14:59
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Рамиль Валиев
14:59
Спасибо за твой ответ, тоже самое хотел написать. Увидел булщит про высокую цену в 20м году и поперхнулся.
Сколько на самом деле получил Олег Тиньков после продажи банка – реальная оценка стоимости TCS Group
Saint-14
14:57
В принципе, это возможно. Верховный главнокомандующий настолько глуп и растерян, что способен на всё. Его генштаб давно потерял ориентацию в пространстве, смертельно напуган и поддержит любой путинск...
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Saint-14
14:55
Вата, как началась война с Украиной: - Щас Китай под шумок Тайвань отожмёт, ух, покажем тогда гейзападу кузькину мать! Третий месяц войны идёт, и всё тихо у них) Ватная пиздаболия, она такая
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Kasyan
14:54
55 лет эту ракету выпускали, прошла целая эпоха.
Ракеты «Протон-М» выведут из эксплуатации до конца 2022 года
Saint-14
14:54
у тебя каша в голове, смотри видео про фашизм и нацизм
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
NEON_ft
14:53
Тем временем интел всеми силами пытается успеть вписюниться в остатки дефицита)
Эксперты Morgan Stanley призывают готовиться к снижению игровой выручки NVIDIA на 20%
saf-saf
14:50
Ну в хохляндии так и делают, им все раздолбали, а они все на перемоги надеются)))
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Saint-14
14:49
Давно уже
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Патрон П
14:49
Проблема уже не в майнинге. Кому интересен майнинг могут спокойно брать эти карты и отбивать. Ноутбучные чипы без Лохр всего за 50 к (3070)
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем