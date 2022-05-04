Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Настольную ролевую игру по «Бегущему по лезвию» профинансировали за 3 минуты на Kickstarter
Но поставок физических копий в Беларусь, Россию и Украину не будет.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

Компания Free League Publishing совместно со студией Alcon Entertainment займётся производством настольной игры, действие которой происходит во вселенной научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию».

реклама

Перед запуском полномасштабных работ Free League Publishing запустила отдельную кампанию по сбору средств через Kickstarter. На момент публикации данного материала разработчики собрали более 918 тысяч долларов из необходимых $10 тысяч. Свои пожертвования внесли свыше 8,7 тысяч человек. Доподлинно известно, что минимально необходимая сумма была собрана всего за три минуты.

Что касается самой настольной игры по «Бегущему по лезвию», свод правил для неё писался на основе системы Year Zero Engine, включающей в себя более 200 страниц официальной каноничной информации по вселенной фильма.

Авторы заверяют, что книга со сводом правил уже почти завершена. Собираемые в рамках Kickstarter-кампании деньги будут потрачены на «дополнительные цели», включая проработку новых каналов поставки. После завершения мероприятия по сбору средств все меценаты получат раннюю версию книги в формате PDF.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

А теперь о грустном. Авторы упомянутой здесь «настолки» не смогут отправить физические копии книги в Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, Бразилию и Афганистан. Первые поставки должны начаться в ноябре текущего года, Kickstarter-кампания должна завершиться 26 мая.

#kickstarter #blade runner #настольные игры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вкладчики с Kickstarter потратили в 2021 году почти $300 миллионов на игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
197
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
34
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
16
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
10
Лучшие портативные компьютеры в 2022
1
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1

Сейчас обсуждают

Александр Горячев
13:39
все эти заработки на брав пустышка так как кошельки которые привязываются к браузеру не работают для россии и белорусии и вывести токены нет возможности хотя пока что и неизвестно появится ли такая во...
Браузер Brave стал платить пользователям из России и стран СНГ
Василий Сорокин
13:38
А в чем собственно нежданчик?
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
vanyaindigo
13:37
Ник напишите свой, под которым зарегистрировались. Я напишу в личку.
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
wolfire
13:36
молния https://www.brighteon.com/16f32efe-d40d-4712-9ebf-6353e167fe54
Илон Маск назвал 30% комиссию Apple несправедливой и предложил снизить её в 10 раз
DH 44
13:29
Так я зарегистрировался, но почему-то писать могу (точнее комментировать) только через одноклассники
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
Расул Халилов
13:27
Написано как о свершившемся факте, хотя это всего лишь слух и не понятно о каком именно кристалле идёт речь
Intel постарается добиться использования 5-нм техпроцесса TSMC при производстве процессоров Meteor Lake
zens
13:27
кто деньги считает, давно в нашей рознице ничего не покупает, разве что мелочевку какую-нибудь срочно понадобившуюся
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Saint-14
13:26
А ещё Гитлер имел еврейские корни)0))
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
zens
13:26
аналогично на озоне у китайцев купил, в итогде гораздо дешевле, чем у наших жуликов из днс и иже с ними
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Saint-14
13:25
как пример
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем