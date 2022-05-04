Но поставок физических копий в Беларусь, Россию и Украину не будет.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Компания Free League Publishing совместно со студией Alcon Entertainment займётся производством настольной игры, действие которой происходит во вселенной научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию».

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Перед запуском полномасштабных работ Free League Publishing запустила отдельную кампанию по сбору средств через Kickstarter. На момент публикации данного материала разработчики собрали более 918 тысяч долларов из необходимых $10 тысяч. Свои пожертвования внесли свыше 8,7 тысяч человек. Доподлинно известно, что минимально необходимая сумма была собрана всего за три минуты.

Что касается самой настольной игры по «Бегущему по лезвию», свод правил для неё писался на основе системы Year Zero Engine, включающей в себя более 200 страниц официальной каноничной информации по вселенной фильма.

Авторы заверяют, что книга со сводом правил уже почти завершена. Собираемые в рамках Kickstarter-кампании деньги будут потрачены на «дополнительные цели», включая проработку новых каналов поставки. После завершения мероприятия по сбору средств все меценаты получат раннюю версию книги в формате PDF.

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А теперь о грустном. Авторы упомянутой здесь «настолки» не смогут отправить физические копии книги в Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, Бразилию и Афганистан. Первые поставки должны начаться в ноябре текущего года, Kickstarter-кампания должна завершиться 26 мая.