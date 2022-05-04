Банки предоставили под гарантии самой Twitter не более $13 млрд из тех $46,5 млрд, которые Илон Маск (Elon Musk) собрался привлечь для выкупа компании. Это говорит о том, что данная социальная сеть не является особо доходным бизнесом, но на этой неделе собирающийся её приобрести глава Tesla заявил, что в идеале хотел бы увеличить американскую аудиторию Twitter в несколько раз.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal, в беседе с потенциальными инвесторами Илон Маск не стал скрывать своих планов по выводу акций Twitter на фондовый рынок через три года после планируемой приватизации.
По логике вещей, это должно сподвигнуть желающих заработать на росте капитализации Twitter инвесторов охотнее делиться финансовыми ресурсами. За три года Маск надеется превратить Twitter в процветающий и доходный бизнес, хотя ранее он не стеснялся говорить, что не преследует коммерческих целей данной сделкой. Его приоритетом является превращение Twitter в площадку для свободного выражения взглядов и убеждений.