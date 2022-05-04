За это время миллиардер должен успеть прокачать капитализацию социальной сети.

Банки предоставили под гарантии самой Twitter не более $13 млрд из тех $46,5 млрд, которые Илон Маск (Elon Musk) собрался привлечь для выкупа компании. Это говорит о том, что данная социальная сеть не является особо доходным бизнесом, но на этой неделе собирающийся её приобрести глава Tesla заявил, что в идеале хотел бы увеличить американскую аудиторию Twitter в несколько раз.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal, в беседе с потенциальными инвесторами Илон Маск не стал скрывать своих планов по выводу акций Twitter на фондовый рынок через три года после планируемой приватизации.

Источник изображения: Reuters

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По логике вещей, это должно сподвигнуть желающих заработать на росте капитализации Twitter инвесторов охотнее делиться финансовыми ресурсами. За три года Маск надеется превратить Twitter в процветающий и доходный бизнес, хотя ранее он не стеснялся говорить, что не преследует коммерческих целей данной сделкой. Его приоритетом является превращение Twitter в площадку для свободного выражения взглядов и убеждений.