Их мало, но они есть.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

В конце этого месяца состоится релиз «высокоточного» боевика Sniper Elite 5. Время пролетит очень быстро, и разработчики из Rebellion это понимают, поэтому сегодня представили нашему вниманию видеоролик, призванный не только напомнить о существовании Sniper Elite 5, но и параллельно поведать о его основных особенностях.

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Их немного. Первым делом девелоперы отметили режим «Вторжения», в рамках которого сторонние игроки могут вмешиваться в ваше прохождение, выступая в роли снайперов на стороне немецких захватчиков. Последнее время похожие режимы периодически появляются во многих играх, но особой популярности не обретают, тем более, учитывая тот факт, что вы можете запретить кому попало вмешиваться в ваше прохождение.

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Во-вторых, в Sniper Elite 5 можно будет играть вместе с товарищем. Наконец, новинка поддерживает кроссплей, отличается продвинутой физикой и порадует высокой степенью кастомизации оружия. Релиз — 26 мая.