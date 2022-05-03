Формально о том, что Crytek активно трудится над следующей игрой в культовой серии Crysis, нам известно с конца января текущего года. На текущий момент проект носит рабочее название Crysis 4, и на этом, собственно, вся информация в его отношении исчерпывается. Сегодня мы получили небольшую порцию довольно-таки важных сведений: руководить разработкой Crysis 4 будет геймдиректор Hitman 3 Маттиас Энгстрём.
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О чём нам это говорит? Как минимум о том, что Crysis 4 возглавляет человек, под руководством которого была создана наиболее финансово успешная игра серии Hitman.
Даже приблизительных сроков выхода новинки пока нет, а учитывая, что у неё пока нет даже официальных скриншотов, не говоря уже про видеоролики с игровым процессом, предположим, что процесс производства находится на совсем ранних стадиях. Иными словами, господин Энгстрём пришёл вовремя — когда можно повлиять на ход работы и вектор движения франшизы.