Поэтому, собственно, в версии игры для данной консоли рейтрейсинга и нет.

Около двух недель назад студия The Farm 51 выпустила для своего экшена Chernobylite обновление, предназначенное для консолей текущего поколения. Патч добавил в игру современные графические технологии, которые можно воспроизвести только на PC и современных консолях, однако версия для «младшенькой» Xbox Series с литерой S оказалась не у дел. Сегодня разработчики объяснили, почему.

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Ответ, на самом деле, элементарный: для него не нужно официальных объяснений от девелоперов. Причина заключается в недостаточной вычислительной мощности Xbox Series S: трассировка лучей в Chernobylite при воспроизведении на данной консоли работала из рук вон плохо, и разработчики просто не смогли добавить столь модную технологию в соответствующую версию игры.

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Напоминаем, что Chernobylite полноценно вышла в свет летом прошлого года. За время своего пребывания в Steam проект получил очень высокие пользовательские оценки. Так уж вышло, что тема Чернобыля за все годы не изжила себя.