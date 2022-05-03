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RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Представители организации Linux Foundation заявили о том, что компания Microsoft присоединилась к Open 3D Foundation (O3DF) — фонду, созданному для совместной разработки игрового движка Open 3D Engine (O3DE) после его закрытия компанией Amazon.

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Редмондцы выступают в Open 3D Foundation на правах одного из главных участников. Кампанию компании (извините за каламбур) составляют Adobe, AWS, Huawei, Intel и Niantic. Общее число участников O3DF на сегодняшний день составляет 25.

Напомним, технология Open 3D Engine представляет собой переработанный и улучшенный вариант движка Amazon Lumberyard, который в свою очередь основан на CryEngine. Движок включает в себя среду для разработки игр, многопоточную систему рендеринга с поддержкой технологий Vulkan, Metal и DirectX 12, редактор 3D-моделей, физический движок и продвинутую систему анимирования персонажей.

С момента открытия «исходников» в движок Open 3D Engine было внесено свыше 14 тысяч правок. Команда поддержки технологии поставила перед собой глобальную и крайне амбициозную цель — выпустить на рынок конкурентоспособный, открытый движок для создания игр AAA-класса (симуляторов, экшенов с кинематографической картинкой).

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В данный момент движок используется в Amazon, а также в нескольких игровых и анимационных студиях. Из последних проектов на базе данной технологии следует отметить Deadhaus Sonata и, конечно же, New World. Что до Microsoft, то она также вошла в состав управляющего совета O3DF.