Платёжные системы Visa и Stripe сообщили о приостановке обслуживания виртуальных карт Bankoff. Соответствующее объявление было разослано всем пользователя сервиса.
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Представители Bankoff утверждают, что основной причиной для приостановки работы стало большое количество активных пользователей и транзакций из России. В данный момент карточки Bankoff не поддерживаются для осуществления любых платежей и переводов, а средства клиентов заморожены на американском счёте.
Официальное заявление Bankoff:
«Сегодня мы получили письмо от Visa и Stripe о том, что обслуживание карт Bankoff остановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что наши карты больше не поддерживаются для любых офлайн- и онлайн-платежей. В настоящее время мы пытаемся получить доступ к средствам, которые были заморожены на нашем счете в США, пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем всё возможное, чтобы решить эту проблему».
Напомним, сервис Bankoff позволял завести виртуальную карту и пополнять её через ботов в популярных мессенджерах. Важно понимать, что через российские банки пополнить счёт было нельзя, но можно было пополнять карту при помощи криптовалюты Tether.