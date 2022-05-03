Но что будет во втором квартале?

Аналитики из компании GfK опубликовали результаты исследования российского рынка онлайн-кинотеатров за первый квартал текущего года. В отчёте указывается, что сервисам удалось увеличить число подписчиков, а безоговорочным лидером остаётся «Кинопоиск».

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При публикации подобных материалов необходимо сразу рассказать о группе людей, принявших участие в опросе. Итак, сотрудники GfK опросили жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет. Так вот, среди них подпиской на онлайн-кинотеатры в первом квартале пользовалось 46 %. Ещё в четвёртом квартале прошлого года таких людей было только 44 %.

По результатам исследования также удалось выяснить, что за подписку платят 30 % пользователей (в прошлом периоде их было только 28 %). Что до самого популярного онайлн-сервиса, то им безоговорочно считается «Кинопоиск» — при подсчёте учитывалось общее число подписчиков, платных и бесплатных с пробным периодом.

На самый популярный онлайн-кинотеатр подписано 15,1 % жителей российских городов, а 10 % опрошенных являются платным абонентами. Следом за «Кинопоиском» идёт ivi, у него есть 12 % жителей российских городов и 6,7 % по платной модели. На третьем месте расположился Okko с 7,9 % жителей городов и 4,2 % по платной модели.

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Осмелимся предположить, что ситуация по второму кварталу будет сильно отличаться от той, что была в первые три месяца. Из России ушли все крупные киностудии, лицензии на прокат сериалов и фильмов в онлайн-кинотеатрах будут отзываться и дальше, поэтому пользователям всё труднее будет находить для себя причины продлевать подписку и дальше.