Смотреть особо нечего, но студия трейлер всё же опубликовала.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Respawn Entertainment высоко ценит свою королевскую битву Apex Legends и регулярно снабжает её новым контентом. Оно и понятно, ведь перед нами единственный источник авторитета студии, а также серьёзный источник прибыли для Electronic Arts. Ровно через неделю — 10 мая — в Apex Legends стартует очередной игровой сезон, который носит название «Спасители», а пока что нашему вниманию представили двухминутный геймплейный видеоролик.

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Стоит напомнить, что в рамках нового сезона игроков ждёт Ньюкасл — новый игровой персонаж, специализирующийся на оборонительной тактике и защитных способностях, обновлённая карта «Место бури» и другие небольшие нововведения и изменения.

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Важное уточнение: со стартом «Спасителей» рейтинговый режим Apex Legends будет перезагружен. Подобное мероприятие полезно для того, чтобы отделить играющих от «кеперов» рейтинга, а также поставить «смурфов» на достойное их место.