На ежегодном светском мероприятии в Нью-Йорке Илон Маск (Elon Musk) появился в компании собственной матери Мэй, но даже неформальная обстановка, как поясняет Reuters, не помешала ему высказываться на деловые темы. Речь шла о сделке по покупке Twitter, которую он сейчас готовит.
реклама
Как пояснил миллиардер, сейчас Twitter является своего рода нишевой платформой, а он в идеале хотел бы привлечь каждого гражданина США на её страницы с целью участия в свободном диалоге. Маск добавил, что хотел бы обеспечить прозрачность продвижения отдельных твитов и привлечь аудиторию к обсуждению возможностей данного программного обеспечения. Сейчас около 40 млн американцев пользуются Twitter, и очевидно, что Маск хотел бы способствовать заметному увеличению аудитории этой платформы в США.
Вопрос вероятных сокращений персонала Twitter будущий владелец компании обсудил без личных сантиментов. «Это свободная страна», — заявил он, добавив, что если кто-то из сотрудников будет чувствовать себя некомфортно и пожелает сменить место работы, никто этому препятствовать не будет, и в этом лично Маск не видит никакой трагедии.