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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Россияне пожаловались на проблемы с получением игр месяца в PS Plus
Было бы странно, если бы проблем после всего, что натворила Sony, не случалось.
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Sony продолжает вставлять палки в колёса российским геймерам. Сегодня наши соотечественники начали сообщать о том, что с получением бесплатных игр месяца в рамках PlayStation Plus начали возникать проблемы — проекты просто не добавляются в библиотеку, высвечивая при этом ошибку, сигнализирующую о невозможности подключения к серверу.

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Впрочем, находчивые геймеры нашли способ с помощью «костылей» обойти возникающую ошибку. Для этого необходимо вручную добавить раздаваемые игры в корзину вместе с соответствующими бесплатными дополнениями. В итоге сумма покупки составит ноль рублей, и проекты будут добавлены в вашу библиотеку. По крайней мере, такой хитрый способ не был «прикрыт» Sony на время публикации данной заметки.

#sony
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