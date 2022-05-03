Sony продолжает вставлять палки в колёса российским геймерам. Сегодня наши соотечественники начали сообщать о том, что с получением бесплатных игр месяца в рамках PlayStation Plus начали возникать проблемы — проекты просто не добавляются в библиотеку, высвечивая при этом ошибку, сигнализирующую о невозможности подключения к серверу.
реклама
Впрочем, находчивые геймеры нашли способ с помощью «костылей» обойти возникающую ошибку. Для этого необходимо вручную добавить раздаваемые игры в корзину вместе с соответствующими бесплатными дополнениями. В итоге сумма покупки составит ноль рублей, и проекты будут добавлены в вашу библиотеку. По крайней мере, такой хитрый способ не был «прикрыт» Sony на время публикации данной заметки.