Речь о полной совместимости, цифра постоянно растёт.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Библиотека карманного компьютера Steam Deck продолжает пополняться новыми играми — если точнее, то не новыми по дате выхода, но оптимизированными. Напомним, на момент выхода устройства в продажу только 399 проектов были официально совместимы со Steam Deck, теперь же их в несколько раз больше.

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Полной поддержкой карманного компьютера Valve могут похвастаться 1289 проектов, ещё 1169 можно запустить на Steam Deck, но с возможными багами и недоработками.

Ещё из интересного: библиотека игр для устройства в среднем увеличивается на 27 позиций ежедневно. Но тут встаёт очевидный вопрос о доступности Steam Deck и объёмами его производства.

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Разработчики будут намного охотнее и быстрее организовывать для портативного ПК полную совместимость, если пользовательская база будет быстрее расширяться. А с этим, как раз, есть пока проблемы.