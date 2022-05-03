Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Steam Deck официально поддерживает 1289 игр
Речь о полной совместимости, цифра постоянно растёт.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

Библиотека карманного компьютера Steam Deck продолжает пополняться новыми играми — если точнее, то не новыми по дате выхода, но оптимизированными. Напомним, на момент выхода устройства в продажу только 399 проектов были официально совместимы со Steam Deck, теперь же их в несколько раз больше.

реклама

Полной поддержкой карманного компьютера Valve могут похвастаться 1289 проектов, ещё 1169 можно запустить на Steam Deck, но с возможными багами и недоработками.

Ещё из интересного: библиотека игр для устройства в среднем увеличивается на 27 позиций ежедневно. Но тут встаёт очевидный вопрос о доступности Steam Deck и объёмами его производства.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Разработчики будут намного охотнее и быстрее организовывать для портативного ПК полную совместимость, если пользовательская база будет быстрее расширяться. А с этим, как раз, есть пока проблемы.

#valve #steam deck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Dune Spice Wars стартовала с третьего места в недельном чарте продаж в Steam
Valve зачем-то потребовался русскоговорящий редактор видео
Bethesda объявила о запуске программы переноса данных из Bethesda.net в Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
48
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
14
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
20
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
9

Сейчас обсуждают

TNT
14:48
Со школой все в порядке. С русским дипломом по-прежнему ждут во всем мире.
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Сева Шевченко
14:47
"Назови советский массовый процессор, что мог составить конкуренцию банальному 386DX-40 или 486 DX 25" А зачем? Я не назову навскидку, но разве процессорами определяется цивилизация? Даже если его не ...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
RED
14:46
Из категории, кому бы я дала, если бы ко мне подкатили 33 мужчины на белых Мерседесах.
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
TNT
14:45
Не знаю про нынешнее, но чот я и в прошлых поколениях среди гуманитариев и водителей автобусов гениев компьютерной техники особо не встречал. А называло "программистами" установщиков доса и винды прос...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
ReXaN
14:45
Статью полностью не читал. Там упоминаются радиодетали поставленные в ссср еще по ленд-лизу? 50-70-х... ну да, дальше то пошла микроэлектроника, но ленд-лиза уже не было и спереть не получалось, т.к....
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Ам Шегар
14:44
Да, всё было, а потом пришли рыночники с молодыми энергичными олигархами и всё благополучно закопали в могилу истории. И вот уже скоро 30 лет, как правопреемница СССР строит светлое капиталистическое ...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Сева Шевченко
14:41
Линуксоиды, и как внутренне графическое ядро современных АМД процев?
AMD вносит исправления в драйвера Linux для нового блока обработки видео VCN 4.0
fint1982
14:36
для гигабайта лучше иметь проц с встроеннной видюхой , иначе можно полдня в биос заходить
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
saf-saf
14:33
Для японца - это прямо лакшари наушники - они же на натуральной древесине))) Ограничения еще в марте ввела сама Москва, их последствия ощущаются на рынке. Как заявили представители японских компаний, ...
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Аверьян Аверьянов
14:24
Летом на самокате до метро езжу . Осаго точно покупать не буду , я не больной . Если я на самокате такой "опасный" , то буду ездить до метро на машине . Я так понимаю , 2 тонны железа для пешехода без...
В России введут ОСАГО для электросамокатов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем