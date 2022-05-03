Библиотека карманного компьютера Steam Deck продолжает пополняться новыми играми — если точнее, то не новыми по дате выхода, но оптимизированными. Напомним, на момент выхода устройства в продажу только 399 проектов были официально совместимы со Steam Deck, теперь же их в несколько раз больше.
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Полной поддержкой карманного компьютера Valve могут похвастаться 1289 проектов, ещё 1169 можно запустить на Steam Deck, но с возможными багами и недоработками.
Ещё из интересного: библиотека игр для устройства в среднем увеличивается на 27 позиций ежедневно. Но тут встаёт очевидный вопрос о доступности Steam Deck и объёмами его производства.
Разработчики будут намного охотнее и быстрее организовывать для портативного ПК полную совместимость, если пользовательская база будет быстрее расширяться. А с этим, как раз, есть пока проблемы.