Потому что может. Теперь.

Вчера студии Eidos Montreal и Crystal Dynamics объявили о том, что уходят из-под контроля Square Enix и обретают нового господина в лице холдинга Embracer Group. Данное событие трудно назвать неожиданным: Crystal Dynamics давно просилась в новые руки, а вот от Eidos Montreal, которая за последние годы не сделала для Square Enix ничего путного, японское издательство, по-видимому, и само избавилось без особых сожалений.

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Нет их и у самой Eidos Montreal, представители которой почему-то верят в светлое будущее и даже помаленьку делятся на него планами. Так, студия заявила, что в качестве основы для своих последующих проектов будет использовать в том числе суперсовременный движок Unreal Engine 5.

По словам руководства Eidos, новый движок позволит студии делать бескомпромиссный контент. Что бы это ни значило в случае со студией, которая за последние несколько лет создала для Square Enix только череду больших разочарований.

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Напомним, что недавно Unreal Engine 5 выбрался из раннего доступа и стал полноценным рабочим инструментом для девелоперов. Так что в ближайшие годы мы должны начать получать соответствующий контент с достойным уровнем графического исполнения.