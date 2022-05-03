Всё ради того, чтобы геймеры любовались красотами, не жертвуя и без того низким фреймрейтом.

О том, что авиасим Microsoft Flight Simulator в этом году обзаведётся поддержкой технологии NVIDIA DLSS, которая позволяет не выбирать между качеством и производительностью, обеспечивая игру и тем, и другим сразу, нам известно ещё с января. Так уж сложилось, что процесс внедрения технологии замедлился, в результате чего увидеть её в действии в Microsoft Flight Simulator нам удастся не раньше, чем в июле. Об этом сообщили представители студии Asobo в рамках сессии вопросов и ответов.

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Есть у Asobo и вторая хорошая новость — теперь уже для владельцев графических ускорителей от AMD. Параллельно с DLSS в Microsoft Flight Simulator ожидается внедрение технологии AMD FSR 1.0, выполняющую похожую на аналог от NVIDIA функцию. Спустя некоторое время FSR в авиасиме обновят до версии 2.0, но когда это произойдёт, пока неясно даже приблизительно.

По словам разработчиков, задержка с реализацией технологии DLSS вызвана возникшими в результате её работы артефактами. Проблемы решаются при непосредственном участии NVIDIA.

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Стоит отметить, что Microsoft Flight Simulator постоянно развивается. Недавно, например, игра получила внушительное обновление, ощутимо облагораживающее внешний вид локаций Пиренейского полуострова.