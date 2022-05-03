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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft Flight Simulator этим летом научится работать с DLSS и FSR
Всё ради того, чтобы геймеры любовались красотами, не жертвуя и без того низким фреймрейтом.
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О том, что авиасим Microsoft Flight Simulator в этом году обзаведётся поддержкой технологии NVIDIA DLSS, которая позволяет не выбирать между качеством и производительностью, обеспечивая игру и тем, и другим сразу, нам известно ещё с января. Так уж сложилось, что процесс внедрения технологии замедлился, в результате чего увидеть её в действии в Microsoft Flight Simulator нам удастся не раньше, чем в июле. Об этом сообщили представители студии Asobo в рамках сессии вопросов и ответов.

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Есть у Asobo и вторая хорошая новость — теперь уже для владельцев графических ускорителей от AMD. Параллельно с DLSS в Microsoft Flight Simulator ожидается внедрение технологии AMD FSR 1.0, выполняющую похожую на аналог от NVIDIA функцию. Спустя некоторое время FSR в авиасиме обновят до версии 2.0, но когда это произойдёт, пока неясно даже приблизительно.

По словам разработчиков, задержка с реализацией технологии DLSS вызвана возникшими в результате её работы артефактами. Проблемы решаются при непосредственном участии NVIDIA.

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Стоит отметить, что Microsoft Flight Simulator постоянно развивается. Недавно, например, игра получила внушительное обновление, ощутимо облагораживающее внешний вид локаций Пиренейского полуострова.

#xbox game studios #microsoft flight simulator #asobo studio
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saf-saf
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Патрон П
02:26
Ничего у Зелолинка не стало доходить. Теперь он будет ссылаться на пригожинские Известия о дефиците и говорить бегите срочно покупайте все за оверпрайс.
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Stupid Miner
02:20
Только меньших техпроцесс охладить сложней и мощности особо не нарастишь
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
Stupid Miner
02:19
В каком плане?
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
Stupid Miner
02:18
Голубцы точно также делают в темах амд, а особо одарённые идут в ветку райзенов писать про синюю любимку
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
Alex Grosser
02:17
Пока нет. ВСЁ начнется через 0,5-1 г. Даже смертельно раненный крупный и сильный зверь, например, окабаневший госдурский лось или беззубый русский медведь с маникюром, может пройти по дебрям не один...
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Stupid Miner
02:15
Надеюсь будет продолжение серии
Продажи Deus Ex Human Revolution и Mankind Divided перевалили за 12 млн копий
Патрон П
02:13
Если дефицит комплектухи , почему на Интел сейчас скинули цены? 10400ф 13.5 к Ну лежал бы за 20 к как айфонистый продукт. 10700f вернули на 24 к. Даже 12400 - 22 к . Не вернули пока только 12600к на ...
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Xardazzz
02:12
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Я не комментировал это сообщение и прошу удалить мои комменты в ленте сообшений. Иначе подам в суд. Я не шучу.
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