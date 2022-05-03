О том, что авиасим Microsoft Flight Simulator в этом году обзаведётся поддержкой технологии NVIDIA DLSS, которая позволяет не выбирать между качеством и производительностью, обеспечивая игру и тем, и другим сразу, нам известно ещё с января. Так уж сложилось, что процесс внедрения технологии замедлился, в результате чего увидеть её в действии в Microsoft Flight Simulator нам удастся не раньше, чем в июле. Об этом сообщили представители студии Asobo в рамках сессии вопросов и ответов.
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Есть у Asobo и вторая хорошая новость — теперь уже для владельцев графических ускорителей от AMD. Параллельно с DLSS в Microsoft Flight Simulator ожидается внедрение технологии AMD FSR 1.0, выполняющую похожую на аналог от NVIDIA функцию. Спустя некоторое время FSR в авиасиме обновят до версии 2.0, но когда это произойдёт, пока неясно даже приблизительно.
По словам разработчиков, задержка с реализацией технологии DLSS вызвана возникшими в результате её работы артефактами. Проблемы решаются при непосредственном участии NVIDIA.
Стоит отметить, что Microsoft Flight Simulator постоянно развивается. Недавно, например, игра получила внушительное обновление, ощутимо облагораживающее внешний вид локаций Пиренейского полуострова.