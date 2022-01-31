Долго разработчики с этим тянут, ну да ладно.

Технология «умного» сглаживания NVIDIA DLSS может стать настоящим спасением для тех, кто не хочет выбирать между качеством и производительностью, а получать всё и сразу. К сожалению, в Microsoft Flight Simulator, одной из самых высокотехнологичных игр современности, где данная функция совсем бы не помешала, её поддержки до сих пор нет. Впрочем, в обозримой перспективе это недоразумение будет исправлено.

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Как сообщили разработчики игры в ходе недавней прямой трансляции с ответами на вопросы игроков, поддержку DLSS в Microsoft Flight Simulator в DX12-режиме намереваются внедрить уже в этом году. Конкретными сроками с нами пока не поделились, но известие, в любом случае, сугубо позитивное.

Вместе с тем авторы поведали о том, что в перспективе обновят территории Австралии и Испании с Португалией. Также будут продолжать исправлять недочёты, а осенью рассчитывают добавить в игру вертолёты и планеры.

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Релиз Microsoft Flight Simulator состоялся летом 2020 года.