Апдейт, со слов разработчиков, должен выйти «скоро».

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Студия Motion Twins в лице менеджера по маркетингу Мэттью Хоутона раскрыла детали грядущего обновления для популярного «рогалика» Dead Cells, крайне тепло принятого публикой. Вся информация была обнародована в рамках интервью сетевому изданию Twinfinite.

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Итак, работа над обновлением идёт уже на протяжении четырёх месяцев. Главное нововведение патча — возможность настройки уровня сложности для новых игроков. Игроки в Dead Cells смогут активировать автоприцел, замедлить срабатывание ловушек, упростить механику парирования ударов врагов и даже настроить количество здоровья у врагов и урон, который им наносят.

Ещё одно важное изменение — возможность гибкой настройки интерфейса (можно подправить размер и цвет отдельных его элементов). Также грядущий патч даст возможность сменить шрифты в игре и поиграться с настройками звучания отдельных объектов в игре.

Обновление для Dead Cells снизит стоимость некоторых предметов в игре и переработает старое оружие, которое встречается на ранних этапах прохождения.

Опрошенный менеджер по маркетингу студии Motion Twins дал понять, что апдейт должен выйти относительно скоро, но даже приблизительную дату назвать не осмелился. Зато все новшества игроки могут опробовать уже сейчас, активировав альфа-версию Dead Cells в магазине Steam.

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Финальная версия Dead Cells вышла в 2018 году и доступна теперь на ПК, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 и iOS с Android. В магазине Steam у проекта есть 97 % рейтинга на основании свыше 90 тысяч отзывов.