Полтора месяца назад было 6,5 миллионов.

Так уж сложилось, что из официальных, проверенных информационных поводов сегодня было не так уж много достойных статуса редакционной заметки на нашем сайте. Тем не менее, новости о продажах замечательных игр всегда интересны, и вот, третья такая заметка за сегодняшний день. Сегодня французская студия Quantic Dream отметила своё 25-летие, и в сопроводительном материале сообщила, что её последний успешный проект — интерактивное кино Detroit Become Human — разошёлся тиражом в семь миллионов копий.

реклама

Очевидно, речь идёт как о консольных, так и о PC версии. На PlayStation 4 игра появилась в 2018 году, а до PC добралась в декабре 2019-го. Стоит отметить, что несмотря на возраст темпы продаж Detroit Become Human по-прежнему радуют разработчиков. Так, последние полмиллиона копий были проданы всего за полтора месяца с середины марта по сегодняшний день.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Напомним, что в Detroit Become Human мы играем за андроидов, которые по своему внешнему виду и поведению практически идентичны человеку. В процессе прохождения сюжета наши персонажи могут стать так называемыми девиантами — андроидами с полностью свободной волей, чего они достигают посредством сильнейшего эмоционального переживания. Игра поднимает достаточно интересную тему, до которой мы, учитывая темпы развития высоких технологий, вполне можем дожить.