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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Quantic Dream в честь своего 25-летия сообщила о семи миллионах проданных копий Detroit Become Human
Полтора месяца назад было 6,5 миллионов.
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Так уж сложилось, что из официальных, проверенных информационных поводов сегодня было не так уж много достойных статуса редакционной заметки на нашем сайте. Тем не менее, новости о продажах замечательных игр всегда интересны, и вот, третья такая заметка за сегодняшний день. Сегодня французская студия Quantic Dream отметила своё 25-летие, и в сопроводительном материале сообщила, что её последний успешный проект — интерактивное кино Detroit Become Human — разошёлся тиражом в семь миллионов копий.

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Очевидно, речь идёт как о консольных, так и о PC версии. На PlayStation 4 игра появилась в 2018 году, а до PC добралась в декабре 2019-го. Стоит отметить, что несмотря на возраст темпы продаж Detroit Become Human по-прежнему радуют разработчиков. Так, последние полмиллиона копий были проданы всего за полтора месяца с середины марта по сегодняшний день.

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Напомним, что в Detroit Become Human мы играем за андроидов, которые по своему внешнему виду и поведению практически идентичны человеку. В процессе прохождения сюжета наши персонажи могут стать так называемыми девиантами — андроидами с полностью свободной волей, чего они достигают посредством сильнейшего эмоционального переживания. Игра поднимает достаточно интересную тему, до которой мы, учитывая темпы развития высоких технологий, вполне можем дожить.

#quantic dream #detroit become human
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