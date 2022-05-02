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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер мрачного боевика Thymesia про чуму и монстров с точной датой релиза
Игра выйдет 9 августа.
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Разработчики из OverBorder Studio совместно с издательством Team17 назвали точную дату релиза своего мрачного боевика Thymesia — это должно случиться 9 августа. Проект в указанный день выйдет не только на ПК (Steam), но также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Сами авторы называют Thymesia жестоким и динамичным ролевым экшеном с продуманной системой «болезнетворного оружия».

«Ужасная беда постигла некогда процветающее королевство. Попытка запретить тёмное искусство алхимии приводит к катастрофическим последствиям: всего за пару дней страна погружается в хаос, а улицы заполняются ужасными тварями. Ключ к пониманию причин катастрофы лежит в глубинах утраченной памяти Корвуса, но с каждым открытым воспоминанием тайн становится только больше» — гласит официальное описание к проекту.

В общем, Thymesia — это игра, в которой рассказывается история королевства, плотно связанного с алхимией. Последней чересчур сильно увлекались местные жители, поэтому без последствий дело не обошлось. Появились чумные земли, монстры и другие напасти. Разбираться со всем этим непотребством придётся главному герою.

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Изначально релиз Thymesia был запланирован на декабрь прошлого года, но ближе к заветной дате (7 декабря) авторы признались, что не успевают всё доделать в срок. Перед релизом финальной версии игроки смогут опробовать основные механики проекта в специальной демоверсии, которая выйдет 9 мая.

#team17 #thymesia #overboarder studio
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