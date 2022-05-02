Учитывая, сколько их всего вышло, результат не шибко впечатляющий.

В мире не так много серий, которые существуют дольше, чем целое поколение геймеров. Среди таких пожилых, но всё ещё безмерно востребованных франшиз — Tomb Raider про приключения Лары Крофт. Сегодня в рамках отчёта, провозгласившего переход студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal под контроль Embracer Group, компания Square Enix поведала о том, что общие продажи игр серии про Расхитительницу Гробниц перевалили за 88 миллионов.

реклама

Почему компания не стала ждать красивого «круглого» числа в 100 миллионов? Скорее всего, потому что ждать пришлось бы ещё неприемлемо долго. Дело в том, что из этих 88 миллионов на долю наиболее популярных частей — трилогии приквелов, стартовавшей в 2013 году, — приходится 38 миллионов. Куда более успешно с точки зрения статистики показали себя мобильные ответвления серии, общий показатель загрузок которых достиг 53 миллионов.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

В настоящее время в производстве находится новая часть серии Tomb Raider. Известно о ней крайне немногое: только то, что она, собственно, создаётся, а в её основу ляжет суперсовременный движок Unreal Engine 5.