В мире не так много серий, которые существуют дольше, чем целое поколение геймеров. Среди таких пожилых, но всё ещё безмерно востребованных франшиз — Tomb Raider про приключения Лары Крофт. Сегодня в рамках отчёта, провозгласившего переход студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal под контроль Embracer Group, компания Square Enix поведала о том, что общие продажи игр серии про Расхитительницу Гробниц перевалили за 88 миллионов.
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Почему компания не стала ждать красивого «круглого» числа в 100 миллионов? Скорее всего, потому что ждать пришлось бы ещё неприемлемо долго. Дело в том, что из этих 88 миллионов на долю наиболее популярных частей — трилогии приквелов, стартовавшей в 2013 году, — приходится 38 миллионов. Куда более успешно с точки зрения статистики показали себя мобильные ответвления серии, общий показатель загрузок которых достиг 53 миллионов.
В настоящее время в производстве находится новая часть серии Tomb Raider. Известно о ней крайне немногое: только то, что она, собственно, создаётся, а в её основу ляжет суперсовременный движок Unreal Engine 5.