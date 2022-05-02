Ранее проект выходит в отдельных странах.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

В Сети появилась информация о том, что глобальный релиз мобильной версии Apex Legends должен состояться уже в мае текущего года. Проект сразу заявится на iOS и Android. Напомним, ранее портативная королевская битва вышла в Австралии, Новой Зеландии, Аргентине и ряде других стран. А сейчас список территорий значительно расширен.

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Владельцы iOS и Android смогут опробовать в бою 10 легенд, среди которых есть популярные персонажи, вроде Рэйф, Бладхаунда, Октейн и другие. Базовый клиент игры снабдят несколькими классическими картами с дополнительными деталями.

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Мобильная Apex Legends попытается удивить игроков несколькими уникальными режимами, но подробности объявят позже. Проект создавался исключительно под iOS и Android, точную дату мы обязательно сообщим вам позже. Напомним также, что в оригинальной Apex Legends стартует 13 сезон с наградами и новым боевым пропуском.