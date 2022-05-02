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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Глобальный релиз мобильной версии Apex Legends состоится в мае
Ранее проект выходит в отдельных странах.
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В Сети появилась информация о том, что глобальный релиз мобильной версии Apex Legends должен состояться уже в мае текущего года. Проект сразу заявится на iOS и Android. Напомним, ранее портативная королевская битва вышла в Австралии, Новой Зеландии, Аргентине и ряде других стран. А сейчас список территорий значительно расширен.

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Владельцы iOS и Android смогут опробовать в бою 10 легенд, среди которых есть популярные персонажи, вроде Рэйф, Бладхаунда, Октейн и другие. Базовый клиент игры снабдят несколькими классическими картами с дополнительными деталями.

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Мобильная Apex Legends попытается удивить игроков несколькими уникальными режимами, но подробности объявят позже. Проект создавался исключительно под iOS и Android, точную дату мы обязательно сообщим вам позже. Напомним также, что в оригинальной Apex Legends стартует 13 сезон с наградами и новым боевым пропуском.

#apex legends
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swr5
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Keltis
21:18
Эта карта не для обычных системников, ее можно воткнуть в сверхтонкие, легкие. она потребляет всего 50 Вт, можно цеплять ко внешним БП, а 1 слот позволяет впихивать невпихуемое. Собственно поэтому я е...
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Александр Тетюшин
21:16
Ещё бы купить 6400 в сраном ДНС нет в моём городе
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Вадим Карпов
21:13
вообще то 6500XT обходит примерно до уровня RX 590 - 570ю и 580ю
Бюджетную Radeon RX 6400 сравнили в играх с народной Radeon RX 570
Вадим Карпов
21:12
хуже в дальнейшем будет только тем у кого его нет. так как все видеокарты новых поколений будут на 4.0 с урезанным по сравнению с 3.0 числом линий
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Серегарус
21:04
походу скоро на графиках продаж нефти разными странами, полоска "неизвестное происхождение" будет вылазить за край экрана))) америка вон тоже эмбарго ввела, и что, кому-то от этого поплохело?
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hendehog
21:03
Вообще-то аналог 570 в нынешней линейке это 6600.
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