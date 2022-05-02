Есть попроще, но есть и посложнее.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Разработчики достаточно хардкорного экшена Sifu собираются выпустить завтра, 3 мая, крупное обновление, которое добавит два дополнительных уровнях сложности. Первый вариант подойдёт для тех, кто хочет всё проходить, особо не напрягаясь. А второй вариант, наоборот, придётся по душе любителям зубодробительного хардкора. По случаю скорого релиза авторы опубликовали новый трейлер.

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Представленное видео даёт понять, как именно выглядят эти режимы, как они играются и в чём их принципиальные различия. Итак, режим «Ученик» (Student) — не сильно требовательный по отношению к игрокам. У героя будет больше здоровья, он будет медленнее стареть, враги станут более уязвимыми и не такими напористыми. Режим «Мастер» (Master) предлагает кардинально иной геймплей: враги более злые, боссы — изобретательнее.

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Напомним, до конца текущего года экшен Sifu получит четыре крупных обновления с новыми режимами и другим подобным контентом. Проект от студии Sloclap доступен на ПК (Epic Games Store), PS4 и PS5.