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Новости Software Игнатий Колыско
VK совместно с Высшей школой экономики запустит платформу онлайн-курсов для вузов
Новый образовательный сервис должен заработать в июне текущего года.
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Компания VK совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) объединились с целью улучшения доступности образовательных программ. Результатом такого партнёрства должен стать запуск платформы образовательных курсов ведущих российских вузов.

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Здесь важно отметить, что НИУ ВШЭ должна стать ведущим партнёром будущего проекта новой образовательной платформы. Последняя создаётся на базе технологий Skillbox (входит в экосистему VK).

Предполагается, что ВШЭ предоставит доступ к русскоязычным и англоязычным онлайн-курсам с возможностью оформления подписки и получения сертификатов. В будущем к образовательному проекту могут подключиться Московский физико-технический институт (МФТИ), Томский государственный университет (ТГУ), Новосибирский государственный университет и другие высшие учебные заведения.

«Образовательный контент ведущих российских вузов востребован людьми самых разных возрастов и профессий из всех регионов России. Ключевая задача проекта — предоставить максимум возможностей для обучения и повышения квалификации за счет синергии технологий и лучших образовательных методик с привлечением ведущих преподавателей страны, — сказал Владимир Кириенко, генеральный директор VK. — Мы рады, что флагманским партнером проекта выступит Высшая школа экономики, чьи образовательные программы являются признанным стандартом качества в сфере высшего образования. VK, в свою очередь, обеспечит доступность и эффективность программ благодаря технологическим решениям и уникальным цифровым сервисам».

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Запуск платформы запланирован на июнь 2022 г. Если всё пойдёт по плану, то в будущем этот образовательный проект может выйти на рынки СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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