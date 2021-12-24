Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда, один из мировых участков которого и вынес данное решение.
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В Google уже заявили, что изучат решение суда и определятся с дальнейшими действиями. Напомним, оборотный штраф — максимальное наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Прежде названной компании и другим соцсетям назначались единичные штрафы, которые не были привязаны к финансовым показателям.
Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.