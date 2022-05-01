Проекту скоро 10 лет.

Star Citizen, который можно классифицировать как космический симулятор космических масштабов при космических затратах времени и ресурсов разработчиков, продолжает потихоньку развиваться, несмотря на всеобъемлющий витающий вокруг него скептицизм. На днях, например, состоялся релиз альфа-версии игры под номером 3.17. Сопутствующий видеоролик, демонстрирующий основные нововведения патча, прилагается.

реклама

В свежем обновлении появилась возможность продавать предметы из своего инвентаря, а также пользоваться услугами дозаправки прямо посреди космоса. Данная функция позволит игрокам вызывать помощь, если по каким-то причинам топливные баки их корабля опустели посреди выполнения задания. Что, конечно, иначе как неграмотным планированием не назовёшь, но, тем не менее, в столь масштабном симуляторе всякое может случиться.

Появилась новая горнодобывающая техника, позволяющая собирать ресурсы с большей эффективностью, новый транспортный космический корабль, а также новая локация — больница Марии Чистосердечной.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Несмотря на то, что проект развивается, даже приблизительных сроков его сдачи в продажу разработчики из Cloud Imperium Games до сих пор не называют. Что, конечно, оптимизма среди геймеров не добавляет.