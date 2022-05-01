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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Всё ещё «альфа»: Star Citizen получила обновление версии 3.17
Проекту скоро 10 лет.
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Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Star Citizen, который можно классифицировать как космический симулятор космических масштабов при космических затратах времени и ресурсов разработчиков, продолжает потихоньку развиваться, несмотря на всеобъемлющий витающий вокруг него скептицизм. На днях, например, состоялся релиз альфа-версии игры под номером 3.17. Сопутствующий видеоролик, демонстрирующий основные нововведения патча, прилагается.

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В свежем обновлении появилась возможность продавать предметы из своего инвентаря, а также пользоваться услугами дозаправки прямо посреди космоса. Данная функция позволит игрокам вызывать помощь, если по каким-то причинам топливные баки их корабля опустели посреди выполнения задания. Что, конечно, иначе как неграмотным планированием не назовёшь, но, тем не менее, в столь масштабном симуляторе всякое может случиться.

Появилась новая горнодобывающая техника, позволяющая собирать ресурсы с большей эффективностью, новый транспортный космический корабль, а также новая локация — больница Марии Чистосердечной.

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Несмотря на то, что проект развивается, даже приблизительных сроков его сдачи в продажу разработчики из Cloud Imperium Games до сих пор не называют. Что, конечно, оптимизма среди геймеров не добавляет.

#star citizen #cloud imperium games
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