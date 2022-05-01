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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard начнёт принимать в Battle.net оплату в тенге, гривнах и ещё двух валютах
Причём, уже совсем скоро.
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RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Несмотря на то, что в Battle.net толком нечего покупать кроме давным-давно уже купленных игр Blizzard, а также последних нескольких игр серии Call of Duty, в компании Blizzard считают, что расширение своего влияния на дополнительные рынки путём начала приёма в качестве оплаты местных валют, является вполне разумным решением. Так, пользователи, получившие соответствующие информационные рассылки от Blizzard, сообщили, что уже с четвёртого марта в список официально поддерживаемых сервисом Battle.net валют будут добавлены четыре новые.

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Среди них: казахстанские тенге, турецкие лиры, украинские гривны и грузинские лари. По всей видимости, данное решение связано с желанием Blizzard сохранить хотя бы часть пользователей из СНГ, которые лишились возможности, например, оплачивать подписку в World of Warcraft после введённых компанией «санкций» в отношении России, на которую в Battle.net, по сути, технически был «завязан» весь СНГ-регион.

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Стоит напомнить, что данная техническая неувязка вынудила Blizzard подарить два месяца подписки на World of Warcraft всем игрокам из СНГ. Кроме, естественно, России.

#blizzard
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