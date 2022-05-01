Несмотря на то, что в Battle.net толком нечего покупать кроме давным-давно уже купленных игр Blizzard, а также последних нескольких игр серии Call of Duty, в компании Blizzard считают, что расширение своего влияния на дополнительные рынки путём начала приёма в качестве оплаты местных валют, является вполне разумным решением. Так, пользователи, получившие соответствующие информационные рассылки от Blizzard, сообщили, что уже с четвёртого марта в список официально поддерживаемых сервисом Battle.net валют будут добавлены четыре новые.
реклама
Среди них: казахстанские тенге, турецкие лиры, украинские гривны и грузинские лари. По всей видимости, данное решение связано с желанием Blizzard сохранить хотя бы часть пользователей из СНГ, которые лишились возможности, например, оплачивать подписку в World of Warcraft после введённых компанией «санкций» в отношении России, на которую в Battle.net, по сути, технически был «завязан» весь СНГ-регион.
Стоит напомнить, что данная техническая неувязка вынудила Blizzard подарить два месяца подписки на World of Warcraft всем игрокам из СНГ. Кроме, естественно, России.