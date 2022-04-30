А пока с нас хватит и концепт-арта.

В самом конце 2020 года Глен Скофилд, известный в первую очередь как создатель культовой серии ужастиков Dead Space, вместе со своей студией Striking Distance представил вниманию общественности свой новый проект — научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol, действие которого разворачивается во вселенной PUBG спустя три века после событий одноимённой королевской битвы.

реклама

С тех пор ничего внятного относительно данного проекта мы не слышали, а в середине апреля Скофилд пообещал, что скоро начнёт публиковать его подробности. Что ж, по всей видимости, «скоро» наступит уже действительно скоро, поскольку сегодня разработчик ещё раз напомнил о том, что время показа The Callisto Protocol уже почти настало. А чтобы немного подсластить пилюлю ожидания, Скофилд опубликовал концепт-арт проекта. Из которого, впрочем, ничего непонятно, и который можно было не публиковать.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Релиз должен состояться в этом году на актуальных платформах.