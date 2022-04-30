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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
WB Games может продать сразу несколько своих внутренних студий
И отдельные желающие даже находятся. Что вообще невероятно.
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RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Если бы следящим за игровой индустрией геймерам предложили реанимировать какое-нибудь печатное издание, то под впечатлением происходящих в данной отрасли развлечений событий они бы, наверное, выбрали «Из рук в руки». За последние годы столько студий перешли под контроль более крупных «рыб», что можно легко сбиться со счёту; вот и Warner Bros. Games (WB Games) тоже не стоит в стороне и раздумывает о том, чтобы передать некоторые свои внутренние коллективы и франшизы в ведение новых владельцев.

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По крайней мере, такая информация поступает от инсайдера Имрана Хана (не путать с прежним премьер-министром Пакистана). Какие конкретно студии и франшизы WB Games подумывает продать, не уточняется, но со слов инсайдера известно, что свою заинтересованность в покупке выразили Electronic Arts, Tencent, Sony, Microsoft, Take-Two и даже PUBG Corp. Очевидно, речь идёт о компаниях и сериях, которые как минимум отобьют вложенные в свою покупку средства. То есть, о сравнительно крупных и известных.

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Это уже не первый случай, когда в Сеть поступают сведения о преобразованиях в WB Games. Ни до чего конкретного, правда, пока дело не доходило.

#wb games
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