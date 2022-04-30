Очевидно, читы от первой части вполне подходят к «сиквелу».

Несколько дней назад началось полузакрытое (приоткрытое) бета-тестирование Overwatch 2. Почему мы называем этот тест «полузакрытым»? Да потому что все, кто хотели, доступ к тестированию получили. Но речь сейчас не о статусе тестирования, а о предварительных итогах его проведения.

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Итак, Blizzard в очередной раз отличилась полным безразличием к проблеме читерства: многие игроки жалуются, что в «бете» Overwatch 2 уже толпами бегают пользователи с нечеловеческими способностями, рефлексами и точностью стрельбы. И это учитывая тот факт, что темп игрового процесса в Overwatch 2 заметно выше, чем в первой части, что в целом привело к снижению общей меткости геймеров.

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Отметим, что сейчас проходит первый этап закрытого тестирования, который продлится до 17 мая. Сколько всего будет этих этапов, неясно. Понятно только одно: работы у Blizzard ещё вагон и маленькая тележка — коллективное мнение игроков гласит, что на большее, чем просто крупный экспериментальный патч для первой части, Overwatch 2 попросту не «тянет».