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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Psychonauts 2 — самая успешная игра от студии Double Fine
Статистически, имеется в виду.
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О том, что Psychonauts 2 является самой успешной игрой от студии Double Fine, мы стали догадываться уже по итогам первых месяцев продаж. Догадка, надо признаться, несложная: во-первых, игра действительно удалась, а во-вторых, Double Fine — слишком маленький коллектив, занимающийся, ко всему прочему, производством весьма нишевых игр на большого любителя.

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Несколько часов назад бывший арт-директор Double Fine Лизетт Титре-Монтгомери нескромно заявила, что её руководство привело к тому, что Psychonauts 2 стала не только самой высокооценённой, но и самой успешной в плане продаж игрой компании.

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Конкретной статистикой продаж экс-сотрудница студии не поделилась, но отметила, что по данному показателю сиквел превзошёл оригинальную Psychonauts, которая по состоянию на конец 2015 года разошлась 1,7-миллионным тиражом.

#psychonauts 2 #double fine
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