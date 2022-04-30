Осталось где-то найти ещё $12,5 млрд.

Как поясняет ресурс CNBC, в рамках своей активности по обеспечению финансированием сделки с Twitter Илон Маск (Elon Musk) придерживался своей привычной тактики умалчивания о тех фактах, которые могли бы повредить его благосостоянию. В четверг он заявил, что больше не будет продавать акции Tesla ради финансирования сделки с Twitter, но на тот момент было известно лишь о 4,4 млн проданных им ценных бумаг на сумму около $4 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg, Getty Images

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Соответствующее количество акций было продано Маском во вторник и среду, а в пятницу стало известно, что в четверг он успел продать ещё 5,2 млн акций – ещё до того, как пообещал остановиться. В совокупности, глава Tesla выручил около $8,5 млрд, но ему где-то нужно найти ещё $12,5 млрд, чтобы собрать всю необходимую для покупки Twitter сумму. По некоторым данным, Маск сейчас ищет компаньонов для финансирования данной сделки, поэтому не факт, что ему потребуется дополнительное количество собственных средств. Около $13 млрд кредитов он получит под гарантии самой Twitter, ещё $12,5 млрд будут обеспечены акциями Tesla в форме залога, а из средств Маска и его возможных партнёров придётся выделить $21 млрд. Общее обеспечение достигнет $46,5 млрд, хотя и не факт, что будет использована вся сумма. Если сделка с Twitter будет сорвана, то виновная сторона выплатит второй неустойку в размере $1 млрд.