Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илону Маску удалось выручить с продажи акций Tesla $8,5 млрд, которые будут использованы для покупки Twitter
Осталось где-то найти ещё $12,5 млрд.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Как поясняет ресурс CNBC, в рамках своей активности по обеспечению финансированием сделки с Twitter Илон Маск (Elon Musk) придерживался своей привычной тактики умалчивания о тех фактах, которые могли бы повредить его благосостоянию. В четверг он заявил, что больше не будет продавать акции Tesla ради финансирования сделки с Twitter, но на тот момент было известно лишь о 4,4 млн проданных им ценных бумаг на сумму около $4 млрд.

реклама

Источник изображения: Bloomberg, Getty Images

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

Соответствующее количество акций было продано Маском во вторник и среду, а в пятницу стало известно, что в четверг он успел продать ещё 5,2 млн акций – ещё до того, как пообещал остановиться. В совокупности, глава Tesla выручил около $8,5 млрд, но ему где-то нужно найти ещё $12,5 млрд, чтобы собрать всю необходимую для покупки Twitter сумму. По некоторым данным, Маск сейчас ищет компаньонов для финансирования данной сделки, поэтому не факт, что ему потребуется дополнительное количество собственных средств. Около $13 млрд кредитов он получит под гарантии самой Twitter, ещё $12,5 млрд будут обеспечены акциями Tesla в форме залога, а из средств Маска и его возможных партнёров придётся выделить $21 млрд. Общее обеспечение достигнет $46,5 млрд, хотя и не факт, что будет использована вся сумма. Если сделка с Twitter будет сорвана, то виновная сторона выплатит второй неустойку в размере $1 млрд.

#финансы #илон маск #акции #twitter
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Проблемы отрасли могут стоить Apple до $8 млрд упущенной выручки в этом квартале
Илон Маск продал акций Tesla на сумму около $4 млрд, чтобы купить Twitter
В первом квартале объёмы продаж мобильных процессоров Intel сократились на 35%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
58
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
12
Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
7
О криминальном прошлом Nintendo
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
8

Сейчас обсуждают

Саша Смирнов
09:19
Можно даже точно сказать когда! - в 2023 году, и скорее всего в 1 полугодии.
Появилась первая информация об APU Phoenix: ядра Zen 4 и графика RDNA 3
Ottuda
09:14
А это как... Как они будут конкурировать с ZEN 4, если в играх даже ZEN 3D сливают.
Intel рассчитывает увеличить свою долю на рынке ПК во втором полугодии
century84
09:13
Интересно какой процент продаж певрого сталкера приходится на РФ?
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
Sheshenbeck
09:10
https://3dnews.ru/1063381/publikatsiya-1063381
Процессоры AMD EPYC с архитектурой Zen 6 могут примерить имя Venice
Ottuda
09:09
Заглот, ты когда читаешь источники, ты жОпой думаешь.. Импорт Польши угля около 20 млн тонн, из которых 70% российский уголь, что равно 14 млн. тонн. А общее потребление 44 млн. тонн. А это значит, юн...
Польша не будет платить за газ в рублях и намерена отказаться от российских энергоносителей
Виталий Сергеевич
09:08
Мне похрен я коплю литкоин.
Правильно ищем криптовалюту с потенциалом роста
Кукурузный Штеуд
08:50
Ты хоть одну причину назови, чтоб ваше обoccaное племя хотя бы в теории смогло победить!
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Pilat2009
08:50
Посты строчить -не в окопах сидеть.
Польша не будет платить за газ в рублях и намерена отказаться от российских энергоносителей
Pilat2009
08:49
Если кто не понял,то раньше захват территорий являлся делом обыденным.Это просто экспансия,развитие.Не будешь развиваться,будешь Болгарией,которая была под турками,или Индией,которая была под Англией....
Польша не будет платить за газ в рублях и намерена отказаться от российских энергоносителей
Николай Врублевский
08:44
Благодаря коллаборационистам в обществе и среди чинушей наша микроэлектроника так и находится в чахоточном состоянии - ведь все лучшее оно только на западе, не так ли ?
Intel начала активный процесс разработки и подготовки к производству процессоров ​​Meteor Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем