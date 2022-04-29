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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Итоги первого квартала «ВКонтакте»: российских пользователей в месяц — 73,4 млн, ежедневных просмотров видео — 2,45 млрд
По этому поводу есть подробный отчёт.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» подвела итоги первого квартала текущего года. Выяснилось, что количество российских пользователей составило 73,4 миллиона, ежедневных просмотров с сервиса «VK Видео» — 2,45 миллиарда. Есть и другие интересные цифры.

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Так, в марте месячная аудитория «ВКонтакте» во всём выросла на 2,4 % и составила рекордные 100,4 миллиона. Как сообщает Mediascope, каждый месяц «ВКонтакте» посещает 84 % российской интернет-аудитории, и 52 % — каждый день.

Среднее время, проведённое пользователем в соцсети с мобильного устройства, составило 44,2 минуты в день. Для самой активной возрастной категории (12-24 года) это время составило 57,1 минуты.

По данным аналитической компании Brand Analytics, в марте более 27 миллионов авторов опубликовали свыше 468 миллионов постов и комментариев «ВКонтакте» — это больше, чем на всех остальных площадках, вместе взятых. В марте число новых зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» выросло на 63 % по сравнению с прошлым годом, количество подтверждённых запросов в друзья — на 30 %.

Отдельного упоминания в отчёте удостоились следующие направления: «VK Видео», «Клипы», VK Mimi Apps и Игры, а также «Бизнес ВКонтакте» и Технологии.

ПО «VK Видео» была обнародована следующая информация:

  • В марте «VK Видео» добавила функцию экономии трафика, которая позволяет уменьшить потребление интернет-трафика и экономить заряд батареи при просмотре контента со смартфонов и компьютеров.
  • В первом квартале видео внутри социальной сети «ВКонтакте» также установили несколько рекордов, достигнув пика в 1,3 млрд ежедневных просмотров. Среднесуточный показатель просмотров за этот период составил 957 млн, увеличившись на 20% год к году.

Теперь о разделе «Клипы». В среднем в первом квартале Клипы смотрели 471 млн раз в сутки — это на 111% больше, чем годом ранее. Создатели контента опубликовали более 4 млн новых клипов в первом квартале 2022 года, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Команда поддержки соцсети напомнила, что в марте «ВКонтакте» запустила грантовую программу в размере 100 млн рублей для поддержки клиперов. По окончании этой программы «ВКонтакте» сформирует план по развитию и созданию новых инструментов монетизации для авторов «Клипов».

Сложившаяся геополитическая обстановка спровоцировала приход «ВКонтакте» сотен тысяч новых авторов, которые создают уникальный контент на площадке. Чтобы дать авторам возможность максимально использовать инструменты соцсети, «ВКонтакте» запустила масштабные программы поддержки.

Так, в марте «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов, отказавшись от комиссии в инструментах монетизации. Цель кампании — максимизировать доходы авторов на платформе. Средний недельный заработок сообществ в конце марта на маркет-платформе увеличился в 1,5 раза, в VK Donut — на 39 %, в партнёрской программе — в 2 раза, в видеомонетизации — в 4 раза.

Авторы, использующие VK Donut, в первом квартале заработали 67 млн рублей, что на 25 % больше, чем в предыдущем квартале. При этом число сообществ, использующих VK Donut, выросло по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза, а количество подписчиков, которые перечисляют средства через платформу, — в 2 раза.

«ВКонтакте» масштабно усилила работу над платформой для создателей контента. В марте число созданных сообществ выросло на 68 % по сравнению с прошлым годом. На 16% выросло количество просмотров ленты.

VK Mini Apps и Игры. В марте количество мини-приложений выросло на 43% год к году, и достигло 42 000. Месячная аудитория мини-приложений в первом квартале составила 41,8 млн активных пользователей, увеличившись на 8,4% за год.

Активно растёт монетизация мини-приложений и игр на платформе VK Mini Apps: доход от рекламы в приложениях в первом квартале 2022 года вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«ВКонтакте» продолжает инвестировать в разработку новых функций и инструментов для предпринимателей. В результате общее количество пользователей, которые открыли собственный бизнес ВКонтакте, в марте достигло 2,4 млн человек.

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В марте более 600 тысяч новых предпринимателей начали вести своё дело «ВКонтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса. Например, за месяц 280 тысяч сообществ стали использовать «Магазин ВКонтакте» для продажи своих товаров и услуг.

#вконтакте #vk
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