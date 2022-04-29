Даже гадать не стоит, зачем и почему.

Компания Valve разместила на сайте Hitmarker вакансию редактора видео. Всё бы ничего, вакансия как вакансия, даже требования к соискателю предельно стандартные, если бы не один любопытный момент: соискатель должен свободно владеть как английским, так и русским языками.

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Согласно описанию вакансии, в обязанности редактора видео войдёт подготовка видеороликов, которые подходят под требования для трансляций; в частности, соискатель должен уметь составлять цельное, осмысленное повествование, монтируя видеоролики из частей и отрывков.

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Что конкретно будет готовить соискатель, неясно, но, очевидно, его труд будет использоваться в работе Valve на русскоязычную аудиторию, а это значит, что уходить с российского рынка компания не планирует, что иначе как мудрым и взвешенным решением в нынешней ситуации не назвать.