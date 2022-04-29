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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Age of Empires II Definitive Edition обзавелась дополнением на индийскую тему
В нём добавлены новые цивилизации, технологии, юниты и прочее.
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Age of Empires II Definitive Edition представляет собой чуть ли не эталонный пример достойного ремастера культовой игры: более современная графика, улучшенный ИИ и более современный интерфейс на базе всеми любимой стратегии в реальном времени — вот и секрет коммерческого успеха. На фоне которого можно продавать для ремастера дополнения в промышленных масштабах.

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Сегодня, например, игра пополнилась аддоном Dynasties of India, которое, как нетрудно догадаться из его названия, посвящено индийским цивилизациям. Всего в дополнении представлены три новых цивилизации — бенгальцы, гурджары и дравиды — у каждой из которых имеются свои уникальные особенности, технологии и боевые юниты, что, в конечном счёте, определяет стиль и темп игры за каждую из них.

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Аддон доступен в Steam, но не в России. Так что у наших соотечественников только два пути: первый — чёрный флаг, шляпа с пером и повязка на глаз, второй — где-то искать ключи активации аддона.

#age of empires ii definitive edition
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