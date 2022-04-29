Много всего будет выпущено.

Разработчики стратегии Total War: Warhammer III опубликовали дорожную карту обновлений, в которой содержится информация по выпуску нового контента. Там же есть сведения о тех DLC, которые должны выйти для стратегии до конца текущего года.

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Дорожная карта также даёт понять, что кампания Immortal Empires будет включать в себя большую карту из всех трёх игр Total War: Warhammer. По другим сведениям мы информацию дадим тезисно.

Так, во втором квартале Total War: Warhammer III выйдет обновление с порядковым индексом 1.2, которое должно добавить следующее:

автоматические улучшения;

улучшения ИИ юнитов в бою;

бесплатное дополнение — Regiments of Renown 1;

переработка технологического древа, исправление реакций ИИ против игрока;

улучшение механики прицеливаться дальнобойных юнитов.

В третьем квартале выйдет обновление с порядковым индексом 2.0, оно добавит следующий контент:

DLC Lord Pack 1;

первое дополнение Old World I: Warriors of Chaos;

DLC Blood Pack III;

бета-версия Immortal Empires (общей карты).

Для третьего квартала пока заявлено обновление 2.1 с бесплатным дополнением Regiments of Renown III. Также в этом квартале должно выйти обновление 2.2/3.0, но детали по нему будут представлены позже.

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Разработчики Total War: Warhammer III пообещали, что контент для игры будет выходить не только в текущем году, но и в следующем.