Да они и сами вроде как в истерике сбежали со своего единственного рынка.

Как известно, украинская студия GSC Game World после начала февральских событий поспешила отказаться от своего основного, если вообще не единственного рынка сбыта, прекратив деятельность на территории России. Впоследствии компания позволяла себе действия на грани экстремистских, из-за чего её сайт, а также сайт S.T.A.L.K.E.R. 2 были заблокированы Роскомнадзором.

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Некоторые наши сограждане с активной позицией считают, что данных действий недостаточно для отрезвления GSC Game World, и призывают полностью запретить деятельность компании на территории России. В частности, на ресурсе Change.org появилась соответствующая электронная петиция, под которой уже «подписались» без малого 250 человек.

Перечислять причины, по которым автор петиции считает деятельность GSC Game World в России нежелательной, мы в рамках данного материала, естественно, не будем, хоть они в целом и правильные: уж слишком там много политики, войны и оценочных суждений.

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Что касается S.T.A.L.K.E.R. 2 Shadow of Chernobyl, то релиз пока ещё запланирован на 8 декабря даже несмотря на тот факт, что разработка данного проекта отошла у GSC на второй план. Ни капельки не удивимся, если по итогу релиз отложат на следующий, а то и вовсе на 2024-й год.