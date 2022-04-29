Этим он обещал ограничиться.

Личное состояние Илона Маска (Elon Musk) измеряется не одной сотней миллиардов долларов США, но основную часть его активов составляют акции компании Tesla, которую он возглавляет. Во вторник он продал 4,4 млн из принадлежащих ему 172 млн акций Tesla, выручив на этом $4 млрд, как поясняет Barron’s. В целом же миллиардер должен для покупки Twitter предоставить около $21 млрд собственных средств, так что продажа такого количества акций Tesla не особо приближает его к цели. При этом со страниц Twitter Маск пообещал, что пока не будет продавать дополнительные акции Tesla ради обеспечения сделки.

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Источник изображения: Getty Images

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Илон Маск располагает некоторым количеством средств в форме криптовалюты, а также у него могут появиться партнёры в рамках покупки акций Twitter, поэтому переживать по поводу его способности найти оставшиеся $17 млрд вряд ли следует. Главе Tesla уже пришлось заложить акции компании на общую сумму $12,5 млрд для получения кредита, но если деньги будут возвращены в срок, то Маск не рискует лишиться соответствующего количества акций.