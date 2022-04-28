Разработчики ролевой игры с элементами стратегии SpellForce III опубликовали трейлер консольной версии режима «Путешествия», который является вольной интерпретацией «Свободной игры» из первой SpellForce.
реклама
Режим «Путешествия» предлагает создать с нуля персонажа и отправиться на изучение 20 часов дополнительного контента. Изучать здешние окрестности можно не только в гордом одиночестве, но в кампании с напарницами — до трёх человек.
Режим «Путешествия» будет регулярно получать нужные ему обновления и расширения (по крайне мере, так заявляют разработчики). Это позволит повысить как его реиграбельность, так и самой SpellForce III в целом. Режим также позволяет померяться силами с друзьями, для чего здесь предусмотрена гибкая система настройки поединка.
Сам режим уже доступен на ПК, а на консолях выйдет 7 июня — как на PlayStation, так и на Xbox.