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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В EGS началась раздача сразу двух игр: Just Die Already и Paradigm
Что это вообще такое, справедливо спросите вы, и будете правы.
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День за днём, неделя за неделей пролетает год. Вот мы уже вплотную подобрались к маю — данное событие так же неизбежно, как еженедельные раздачи подарков в Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие могут забрать в данном магазине сразу две игры — Just Die Already и Paradigm.

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Just Die Already представляет собой комедийное приключение в открытом мире, где нам в роли пожилого ворчуна нужно будет бродить по улице и учить молодёжь уму-разуму. В ответ выслушивая возгласы, давшие название самому проекту.

Что же до Paradigm, то это тоже комедийное сюрреалистичное приключение с необычным героем и его ещё более необычной мечтой.

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На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача стратегии Terraforming Mars.

#epic games #epic games store
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