День за днём, неделя за неделей пролетает год. Вот мы уже вплотную подобрались к маю — данное событие так же неизбежно, как еженедельные раздачи подарков в Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие могут забрать в данном магазине сразу две игры — Just Die Already и Paradigm.
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Just Die Already представляет собой комедийное приключение в открытом мире, где нам в роли пожилого ворчуна нужно будет бродить по улице и учить молодёжь уму-разуму. В ответ выслушивая возгласы, давшие название самому проекту.
Что же до Paradigm, то это тоже комедийное сюрреалистичное приключение с необычным героем и его ещё более необычной мечтой.
На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача стратегии Terraforming Mars.