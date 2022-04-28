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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Telegram попал в топ-5 самых скачиваемых мобильных приложений в мире в первом квартале 2022 года
При этом не занимаясь никакой активной рекламой.
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Аналитическая фирма Sensor Tower опубликовала результат исследования в области популярности тех или иных мобильных приложений по итогам первого квартала текущего года. Статистика, в принципе, оказалась бы достаточно предсказуемой, если бы не присутствие в ней созданного Павлом Дуровым многофункционального мессенджера Telegram, разместившегося на пятой строчке в общем «зачёте».

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На первом месте разместился TikTok, на втором — Instagram*, на третьем Facebook*, а на четвёртом — WhatsApp. При этом, по словам Дурова, Telegram — единственное приложение из всей пятёрки лидеров, которое не тратит «миллиарды» на продвижение. Иными словами, популярность Telegram среди пользователей — настоящая, заслуженная.

В целом отчётная таблица состоит из приложений, названия которых для большей части пользователей ни о чём не говорят. Удивляет разве что тот факт, что приложения YouTube и Twitter являются одними из замыкающих двадцатку лидеров.

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3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
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* — Instagram и Facebook запрещены в России решением суда по делу об экстремизме.

#telegram
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