При этом не занимаясь никакой активной рекламой.

Аналитическая фирма Sensor Tower опубликовала результат исследования в области популярности тех или иных мобильных приложений по итогам первого квартала текущего года. Статистика, в принципе, оказалась бы достаточно предсказуемой, если бы не присутствие в ней созданного Павлом Дуровым многофункционального мессенджера Telegram, разместившегося на пятой строчке в общем «зачёте».

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На первом месте разместился TikTok, на втором — Instagram*, на третьем Facebook*, а на четвёртом — WhatsApp. При этом, по словам Дурова, Telegram — единственное приложение из всей пятёрки лидеров, которое не тратит «миллиарды» на продвижение. Иными словами, популярность Telegram среди пользователей — настоящая, заслуженная.

В целом отчётная таблица состоит из приложений, названия которых для большей части пользователей ни о чём не говорят. Удивляет разве что тот факт, что приложения YouTube и Twitter являются одними из замыкающих двадцатку лидеров.

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* — Instagram и Facebook запрещены в России решением суда по делу об экстремизме.