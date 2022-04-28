Не исключено, что его будут вырезать, дабы успеть к «магической» дате выхода.

Форум ResetEra, который постоянно становится прибежищем для различных инсайдеров и анонимных разработчиков игр, на этот раз порадовал публикацией от якобы бывшего художника Bethesda Game Studios, трудившегося над космической ролевой игрой Starfield. Если верить инсайдеру Джейсону Шрайеру, то личность данного экс-художника настоящая, поэтому его слова с высокой долей вероятности могут быть правдой.

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Итак, по словам бывшего художника, работа над Starfield идёт активно и уверенно, с постоянными проверками работоспособности проекта на различных этапах его подготовки. Есть, впрочем, и недостатки, основным из которых экс-художник назвал движок — ахиллесову пяту практически всех игр Bethesda. По словам разработчика, игровой движок Starfield — это, грубо говоря, продукт жизнедеятельности организма, и с этим обязательно надо что-то делать.

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Кроме того, сообщается о тотальном переизбытке Starfield контентом, из-за чего его проверка занимает непозволительно много времени. Не исключено, что часть контента «вырежут» из игры, чтобы успеть к заявленной дате выхода 11 ноября этого года, впоследствии включая его обратно через патчи и дополнения.