Хлеба с чёрной игрой Twitch уже мало. Хочется дорогим винцом запивать.

Несмотря на то, что за годы пандемии Twitch вырос в неожиданных для себя масштабах, денег компании Amazon, которая владеет данным сервисом прямых трансляций, всё равно мало. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои надёжные источники, в Twitch прорабатывают идею по сокращению выплат наиболее популярным стримерам по партнёрской программе.

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Сейчас «верхний эшелон» стримеров получает 70 % от всех официальных выплат на платформе. В перспективе, сообщается, наиболее богатеньких членов стримерского сообщества сделают заметно беднее, сократив выплаты до 50 % вне зависимости от того, какой уровень подписки приобретают их зрители.

Стримеров также разделят на группы. Данная практика позволит не обижать маленьких, откусывая большую часть от крупных. Своего рода аналог прогрессивной системы налогооблажения. Вместе с тем Twitch планирует ввести стимулирующие меры для показа стримерами рекламы.

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Будет новая политика принята или нет, пока неизвестно, но если изменения будут одобрены, то ввести их могут уже этим летом.