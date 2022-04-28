Разработка сиквела Star Wars Jedi Fallen Order уже давно не является секретом: Electronic Arts дала «зелёный свет» данному процессу практически сразу после выхода оригинала, и с тех пор правдоподобные слухи от авторитетных инсайдеров поступали в слишком больших объёмах, чтобы быть простой случайностью. Сегодня очередь ещё одного слуха от редактора VentureBeat и по совместительству инсайдера Джеффа Грабба.
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По его сведениям, новинка будет полностью соответствовать статусу игре «нового поколения» и, как следствие, обойдёт стороной давным-давно морально устаревшие консоли PlayStation 4 и Xbox One, готовясь к релизу только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
На текущий момент официальных кадров сиквела Star Wars Jedi Fallen Order мы пока ни разу не видели. Возможно, данное недоразумение будет исправлено 4 мая в так называемый день «Звёздных войн» либо в рамках мероприятия Star Wars Celebration, запланированного на 26—29 мая.