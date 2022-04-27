Все «фармят» доступ к закрытому бета-тестированию. Реальных зрителей — доли процента.

Последние годы Overwatch демонстрирует только постоянное падение интереса публики к данному проекту. Ситуация печальная, но закономерная: нового контента нет, игра фактически заброшена и не вызывает никакой симпатии даже со стороны давних поклонников. Перспективы у Overwatch, впрочем, есть, и вполне серьёзные: вчера стартовало закрытое бета-тестирование «сиквела» — Overwatch 2 —, а сегодня Blizzard вместе с сервисом прямых трансляций Twitch запустила программу, по которой все желающие могут получить гарантированный доступ к ЗБТ.

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Суть в следующем: вы подключаетесь к трансляции одного из многочисленных отобранных Blizzard стримеров, которым разрешили распространять так называемые Drops — специальный контент, выдаваемый за просмотр трансляций. В данном случае в роли этого самого Drops будет выступать доступ к закрытой «бете» Overwatch 2. Всё, что от вас требуется — это привязать свою учётную запись Battle.net с учётной записью Twitch и просматривать трансляцию в течение четырёх часов.

Предложение крайне ограничено по времени и завершится уже этой ночью, поэтому вполне закономерно, что в отношении Overwatch на Twitch возник резкий ажиотаж: на момент публикации данной заметки трансляции с игрой в сервисе просматривали свыше 1,3 млн пользователей. Естественно, реальных зрителей — тех, кто заинтересованы в просмотре игрового процесса — в данном случае абсолютное меньшинство, но сам факт зафиксирован.

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Напоминаем, что первый этап закрытой «беты» Overwatch 2 продлится до 17 мая. Новинка представляет собой глобальное обновление первой Overwatch — с изменением в правилах боя, новыми персонажами и картами. В рамках ЗБТ, впрочем, разрешено ознакомиться только с одним новым героем и масштабными переделками нескольких уже имеющихся.