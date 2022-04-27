Больше половины выручки приходится не на рекламу.

RTX 3050 в Регарде дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде дешевле чем везде

Компания «Яндекс» решила подвести итоги прошедшего квартала, опубликовав соответствующий отчёт. Так, российский IT-гигант показал довольно неоднородные результаты с растущий выручкой, но и параллельно увеличивающимся чистым убытком.

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За первый квартал текущего года «Яндекс» выручил на 45 % больше, чем за тот же период прошлого года. Речь в данном случае идёт о 106 миллиардах рублей (это составляет треть от выручки по 2021 году). В отчёте указывается, что направление «Поиск и портал», к которому относятся реклама, смогло выручить в первом квартале 43,8 миллиарда рублей.

Компания дала понять, что её поисковиком сейчас пользуется около 61 % всех пользователей поисковых систем в России. Доля выручки не от рекламы впервые превысила 60 % и составила 64,4 миллиарда рублей.

Теперь по убыткам. Скорректированный чистый убыток составил 8,1 миллиарда рублей: в «Яндексе» пояснили, что деньги ушли на инвестиции в действующий бизнес и развитие новых направлений. Также в марте «Яндексу» пришлось заняться оптимизацией расходов.

Медиасервисы («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и подписка «Плюс») обеспечили «Яндексу 5,8 миллиардов рублей выручки. Подпиской «Яндекс Плюс» в 2021 году пользовались 12,2 миллиона рублей, а количество платных клиентов Yandex Cloud достигло 19,2 тысячи.

Выручка от продажи «умных» устройств составила 2,2 миллиарда рублей, а оборот «Яндекс Go», куда входит такси, каршеринг и самокаты, составил 167,4 миллиарда рублей. Количество поездок на такси тоже увеличилось.

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По «Яндекс.Маркету» — на сервисе сейчас зарегистрировано 10,8 миллионов активных покупателей и 28,3 тысяч продавцов. Оборот фудтех-сервисов («Еда» и «Лавка») достиг 24,3 миллиарда рублей. Это на 92 % больше чем годом ранее.