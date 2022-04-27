Вернее, отсутствие результативности. Что и впрямь неприятно. Зато честно.

Вчера вечером началось закрытое бета-тестирование Overwatch 2 — сиквела геройского шутера от Blizzard, который, впрочем, судя по увиденному, «тянет» не более чем на большое обновление оригинала. Тем не менее, нововведений и изменений в обновлённой версии игры достаточно, и среди них имеется и полная переработка экрана статистики.

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Отныне в Overwatch 2 экран статистики, по умолчанию вызываемый в PC-версии игры клавишей Tab, демонстрирует не только ваши лишённые обманчивых золотых медалей личные сведения, но и статистику всех участников матча, включая как союзников, так и даже противников. Игроки видят количество нанесённого урона, убийств, помощи в убийствах, смертей, а также объём исцеления (там, где это применимо).

Хотя перед нами именно то изменение, которое просили практически все фанаты шутеров от первого лица, поскольку таблица результатов позволяет объективно оценить вклад (или его отсутствие) того или иного игрока в исход матча, многие фанаты Overwatch посчитали это чуть ли не атакой на личные данные.

В частности, они полагают, что столь подробная статистика может стать источником повышенной «токсичности» и без того в «ядовитой» по своей сути игре. На подобные заявления можно ответить только следующим образом: подробная таблица результатов обязана быть в любой игре, претендующей на статус сетевого шутера; играйте в полную силу и не «закидывайте» матчи собственной команде, что отныне видно как на ладони, и всё будет хорошо.

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Первый этап закрытого бета-тестирования продлится до 17 мая.