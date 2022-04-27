Кто-то этого релиза, наверное, ждёт.

Сегодня должен состояться релиз «вампирской» королевской битвы Vampire The Masquerade — Bloodhunt. До ожидаемого события остались считанные часы, ну а сопутствующий видеоролик был опубликован уже сейчас, что вполне соответствует современным традициям в игровой промышленности.

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Напоминаем, что в Vampire The Masquerade — Bloodhunt мы попадаем в Прагу и принимаем роли вампиров из разных кланов. Принадлежность к тому или иному клану определяет вампирские способности, которые можно усиливать и применять в дополнение к привычному оружию и тактическим уловкам.

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Ранее Vampire The Masquerade — Bloodhunt была доступна в формате ранней версии, за время участия в которой многие игроки прониклись местным неординарным для боевиков в жанре королевской битвы геймплеем.