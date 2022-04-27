С 11 до 19 июня.

RTX 3050 в Регарде дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде дешевле чем везде

Игровой фестиваль Tribeca 2022, который должен пройти в период с 11 до 19 июня, предоставит возможность опробовать множество демоверсий крупных проектов, среди которых будет горячо ожидаемая A Plague Tale: Requiem.

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Полный список игр, которые появятся на Tribeca 2022, выглядит следующим образом:

A Plague Tale: Requiem;

Cuphead: Delicious Last Course;

American Arcadia;

As Dusk Falls;

Immortality;

Oxenfree II: Lost Signals;

The Cub;

Thirsty Suitors;

Venba.

Важное уточнение насчёт A Plague Tale: Requiem — игрокам дадут опробовать демо продолжительностью 40 минут. Для «снятия пробы» нужно будет обязательно обзавестись геймпадом от Xbox и стабильным интернет-соединением. Билет с бронью для участия в мероприятии тоже понадобится.

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Представители сетевого издания DSOGaming утверждают, что сами билетики будут бесплатными, а их распространение начнётся 2 мая. Наконец, 10 июня должна состояться презентация Tribeca Game Spotlight на Summer Game Fest 2022, где игры из списка выше тоже должны появиться.