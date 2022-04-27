Игровой фестиваль Tribeca 2022, который должен пройти в период с 11 до 19 июня, предоставит возможность опробовать множество демоверсий крупных проектов, среди которых будет горячо ожидаемая A Plague Tale: Requiem.
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Полный список игр, которые появятся на Tribeca 2022, выглядит следующим образом:
- A Plague Tale: Requiem;
- Cuphead: Delicious Last Course;
- American Arcadia;
- As Dusk Falls;
- Immortality;
- Oxenfree II: Lost Signals;
- The Cub;
- Thirsty Suitors;
- Venba.
Важное уточнение насчёт A Plague Tale: Requiem — игрокам дадут опробовать демо продолжительностью 40 минут. Для «снятия пробы» нужно будет обязательно обзавестись геймпадом от Xbox и стабильным интернет-соединением. Билет с бронью для участия в мероприятии тоже понадобится.
Представители сетевого издания DSOGaming утверждают, что сами билетики будут бесплатными, а их распространение начнётся 2 мая. Наконец, 10 июня должна состояться презентация Tribeca Game Spotlight на Summer Game Fest 2022, где игры из списка выше тоже должны появиться.